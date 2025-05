Stand: 07.05.2025 17:04 Uhr Flussbad in Rostock öffnet nur an warmen Tagen

Das vereinsbetriebene Flussbad an der Rostocker Warnowmündung öffnet in den Sommermonaten nicht regulär. Auf der Internetseite des Freibads heißt es, dass das Flussbad aus wirtschaftlichen Gründen erst ab circa 25 Grad Außentemperatur geöffnet werde. Die tagesaktuellen Zeiten will der Verein, der das Gelände von der Stadt gepachtet hat, dann kurzfristig online veröffentlichen. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) hat dafür wenig Verständnis: "Ich muss mit großem Bedauern feststellen, dass der Betreiber in vielerlei Hinsicht Probleme hat, die teilweise hausgemacht oder sogar aus der Luft gegriffen sind", sagte sie auf NDR Anfrage. Bereits im vergangenen Jahr war das Freibad lange geschlossen. Grund war nach Angaben des Betreibers ein Streit um eine benachbarte neue Badestelle. Kröger war persönlich vor Ort, um zu vermitteln und eine Lösung zu finden, was aber offenbar nicht gelungen ist.

Einziges Freibad in Rostock

Das Flussbad Rostock ist normalerweise von Mai bis Oktober geöffnet. Das naturnahe Bad ist Rostocks einziges Freibad - mit 3.500 Quadratmetern Wasserfläche, einem Sprungturm, einer Wasserrutsche, einem Spielplatz und einem Volleyballfeld.

