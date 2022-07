MV startet in die Sommerferien - mehr bestandene Abi-Prüfungen

Stand: 01.07.2022 13:08 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern war heute letzter Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Mehr als 155.000 Schülerinnen und Schüler haben ihre Zeugnisse bekommen und sind in die Sommerferien gestartet. Für die rund 34.000 Berufsschüler im Land beginnen die Ferien eine Woche später. In diesem Jahr sind weniger Abiturienten durch die Abschlussprüfung gefallen.