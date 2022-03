MV lockert die Corona-Regeln noch ein Stück Stand: 01.03.2022 18:19 Uhr Die Landesregierung hat eine Reihe von Corona-Lockerungen beschlossen. Neben der 3G-Regel im Gastgewerbe gibt es Erleichterungen bei Großveranstaltungen und in der Kultur.

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hat einige Corona-Regeln gelockert. Ungeimpfte dürfen von Freitag an wieder ins Restaurant gehen sowie in Hotels und Pensionen übernachten. Sie müssen jedoch einen Negativtest vorlegen. Touristen müssen ihn bei der Anreise vorlegen und sich dann alle drei Tage testen lassen. Bei Großveranstaltungen sind ab Freitag wieder mehr Besucher möglich, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte. Im Freien können demnach 75 Prozent der Plätze besetzt werden, maximal seien 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer möglich. Für Hansa Rostock bedeute das ein Maximum von 21.500 Fans im Station. Es gelte dabei 2G-Plus.

Clubs und Diskotheken wieder offen

Auch für die Kultur wurden Erleichterungen beschlossen. So können Theater, Konzerthäuser, Museen und Ausstellungen in den Corona-Warnstufen 2, 3 und 4 Besucher nach der 3G-Regel einlassen. Die Kapazitäten in den Theatern können zu 60 Prozent genutzt werden. Es gilt FFP-2-Maskenpflicht. Religiöse Zusammenkünfte können ohne Einschränkungen stattfinden, Clubs und Diskotheken ab Freitag wieder öffnen. Mit den Erleichterungen setzte die Landesregierung einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 16. Februar um, obwohl die Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern noch sehr hoch seien, wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) erläuterte.



