MV hält weiter an einrichtungsbezogener Impfpflicht fest Stand: 07.02.2022 16:08 Uhr Bayern will die zum 15. März geplante Impfpflicht im Gesundheitswesen vorerst nicht umsetzen. Sie gilt für Beschäftigte in Kliniken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen. Mecklenburg-Vorpommern hat für den Vorstoß aus Bayern kein Verständnis. Die Vorbereitungen hierzulande liefen unvermindert weiter.

Ein Sprecher von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte auf Anfrage von NDR 1 Radio MV, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein Bundesgesetz sei, das sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Bayern umzusetzen sei. "Genau deshalb machen wir unsere Arbeit und sind weiterhin mit Hochdruck dabei, die Vorbereitungen voranzutreiben - sowohl auf Bund-Länder-Ebene als auch mit der kommunalen Ebene", so der Sprecher weiter.

Söder: Teil-Impfpflicht kein geeignetes Mittel

Das gelte für die Bund-Länder-Ebene genauso wie für die kommunale Ebene. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) meint, die Teil-Impfpflicht sei kein geeignetes Mittel, um die derzeitige Omikron-Welle zu brechen. Stattdessen könne sie aber erhebliche Probleme schaffen, wenn ungeimpfte Pflegekräfte kündigten. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll (SPD), kritisierte die Ankündigung aus München und warnte vor Alleingängen einzelner Bundesländer.

