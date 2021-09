MV für Ende der Lohnfortzahlung bei Ungeimpften

Stand: 22.09.2021 16:41 Uhr

Das könnte ungemütlich werden für die meisten Ungeimpften: Schnelltests sind bald nicht mehr kostenlos und am Mittwoch haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen: Vom 1. November an entfällt für Menschen ohne Corona-Schutz die Lohnfortzahlung bei behördlicher Quarantäne. Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat für die Neuregelung gestimmt.