Stand: 24.04.2019 04:36 Uhr

MV beim Pro-Kopf-Einkommen Schlusslicht

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können bundesweit am wenigsten Geld ausgeben. Das geht aus einer Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Der Vergleich der Bundesländer macht klar: Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Privathaushalte in Mecklenburg- Vorpommern war 2016 mit rund 18.300 Euro das Niedrigste. Im Land selbst reicht die Spanne von 19.230 Euro im Landkreis Rostock bis zu 17.300 Euro im Kreis Vorpommern-Greifswald.

Höchstes Pro-Kopf-Einkommen in Hamburg

Dieser Landkreis belegt bundesweit den viertletzten Platz. Schlusslicht ist das nordrhein-westfälische Gelsenkirchen mit rund 16.200 Euro Am höchsten ist das Pro-Kopf-Einkommen in Hamburg mit fast 24.500 Euro. Aus Sicht der Wissenschaftler zeigen die Ergebnisse, dass die ostdeutschen Bundesländer auch 30 Jahre nach der Wende weiterhin deutlich hinter dem restlichen Bundesgebiet liegen.

"Ost-West-Spaltung" bleibt bestehen

Bei den Einkommen gebe es weiterhin eine "Ost-West-Spaltung". Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte ist das Einkommen, was die privaten Haushalte nach Steuern, Sozialabgaben und Sozialtransfers haben, um konsumieren und sparen zu können.

