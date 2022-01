MV-Werften: Insolvenzverwalter spricht heute mit Genting Stand: 14.01.2022 06:51 Uhr Nachdem sich der Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Donnerstag bei den drei Werftstandorten vorgestellt hat, soll heute das erste Gespräch mit dem Mutterkonzern Genting Hongkong folgen.

Der vorläufige Insolvenzverwalter von MV-Werften, Christoph Morgen, machte am Donnerstag Hoffnung, dass das im Bau befindliche Kreuzfahrtschiff "Global 1" fertiggestellt werden kann. Außerdem stellte Morgen Bau der "Global 2" in Aussicht. Im Moment ist jedoch unklar, mit welchem Geld das geschehen soll und ob der Mutterkonzern Genting Hongkong das fertige Schiff überhaupt wie geplant abnimmt. Wie groß das Interesse Gentings daran und die finanziellen Möglichkeiten des Konzerns sind, soll heute in einem ersten Gespräch mit dem Insolvenzverwalter ausgelotet werden.

Löhne sollen spätestens am Montag gezahlt werden

Über Nacht habe sich viel getan, alles Nötige sei in die Wege geleitet, sagte der Christoph Morgen nach einer Betriebsversammlung am Donnerstagmorgen in Wismar. Das Insolvenzverfahren werde ab 1. März eröffnet, bis dahin seien die Löhne der rund 1.900 Mitarbeiter gesichert.

Zusammen mit Vertretern der Landesregierung wie Ministerpräsidentin Manuel Schwesig und Finanzminister Heiko Geue (beide SPD) stattete Morgen am Donnerstag den Werftenstandorten im Nordosten einen Besuch ab und sprach mit den Beschäftigten. "Ich habe eine sehr gefasste Belegschaft vorgefunden, was angesichts der letzten anderthalb Jahre - große Anspannung für alle - eine besondere Leistung ist", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter nach seinem Besuch am Rostocker Werftstandort dem NDR.

Schwesig: "Unterstützung des Bundes wichtig"

In einer Dringlichkeitssitzung des Landtags am Donnerstag verteidigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig den Kurs der Landesregierung. Nun müsse nach vorn geschaut werden. Doch dafür sei die Unterstützung des Bundes wichtig. Ob sich der Bund jetzt in Form einer Bürgschaft beteiligt, damit zum Beispiel die "Global 1" fertig gebaut werden kann, ist im Moment unklar. Zumindest die bisherigen Bundeshilfen waren zuletzt auch an Bedingungen an den Mutterkonzern Genting Honkong geknüpft.

"Die Unsicherheit bleibt leider"

"Es ist der feste Wille von allen Beteiligten - Politik, Kunde, mein Wille -, dass wir die 'Global 1' zu Ende bauen und dass wir auch nicht ausschließen, die 'Global 2' zu bauen." Dafür gebe es allerdings Voraussetzungen: "Wir brauchen das Geld und wir brauchen jemanden, der die Schiffe nicht nur abnehmen möchte, sondern sie auch abnehmen kann." Auf diese offenen Fragen habe er derzeit noch keine Antwort, so Morgen weiter. "Das wird man in den nächsten Wochen klären müssen, ob es Möglichkeiten gibt." Von politischer Seite gebe es ernsthafte Unterstützung, aber "am Ende hängt es eben auch an externen Faktoren, sodass leider die Unsicherheit bleibt."

Rostocks OB Madsen: "Aus Tradition Innovation machen"

Verhalten optimistisch zeigte sich auch der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos): "Ich finde es gut, dass alle sich zur Werft bekennen und dass keiner sagt: 'Jetzt müssen wir mal Abstand nehmen'", so Madsen nach seinem Besuch auf der Werft zum NDR. Der Insolvenzverwalter mache einen "positiven Eindruck" und die Eigner seien weiterhin daran interessiert, die Schiffe fertig zu bauen. "Aber wir müssen auch nach vorne schauen und aus Tradition Innovation machen: Energiewende - Deutschlands Energiehafen kann mehr", sagte Madsen.

"Ein bisschen Hoffnung"

Auch aus der Belegschaft kamen nach dem Besuch hoffnungsvolle Stimmen. "Kurzfristig ist das jetzt beruhigend für einen selber", sagte Konstrukteur Alexander Harms. Man spüre, dass es der Politik wichtig sei, dass die Gehälter ausgezahlt würden und dass viel daran gelegen sei, die Projekte weiterzuführen. "Das gibt einem ein bisschen Hoffnung. Nach zwei Jahren Bangen bin ich meiner Familie schuldig, auch 'mal mit guten Nachrichten nach Hause zu kommen."

Herausforderung: Fachkräfte halten

Insgesamt bleibt die Zukunft der drei Werftstandorte Wismar, Warnemünde und Stralsund noch ungewiss - zwischen der Fertigstellung der "Global One" und einer möglichen Umnutzung der Werftgelände für andere maritime Serviceleistungen oder erneuerbare Energien werde eine Lücke liegen, so Morgen. Die Herausforderung sei, die Fachkräfte bis dahin zu halten. Das erste Gespräch zwischen Insolvenzverwalter und Genting Hong Kong soll am Freitag stattfinden. Genting habe Interesse an der Abnahme der "Global One" signalisiert, allerdings sei die Frage, ob der Mutterkonzern genug Geld dafür aufbringen könne.

Die MV-Werften hatten am Montag Insolvenzanträge gestellt; dem Schritt waren wochenlange Verhandlungen zwischen dem Unternehmen, dem Bund und dem Land Mecklenburg-Vorpommern vorausgegangen.

