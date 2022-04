MV: Vorerst keine neuen Ukraine-Geflüchteten vom Bund Stand: 01.04.2022 11:08 Uhr Mecklenburg-Vorpommern bekommt erst einmal keine neuen, ukrainischen Geflüchteten vom Bund zugewiesen. Das erklärte Innenminister Christian Pegel (SPD) nach einer Sitzung des Krisenstabes.



Derzeit sind rund 7.300 ukrainische Schutzsuchende in offiziellen Unterkünften im Land untergebracht. Damit erfüllt Mecklenburg-Vorpommern seinen Anteil gemäß Königsteiner Schlüssel, der die Aufteilung auf die Länder regelt.

Weiterhin Geflüchtete in MV erwartet

Dennoch erwartet das Land am Freitag rund 280 Geflüchtete: Etwa 240 in Rostock und knapp 40 Menschen in Vorpommern-Greifswald. Sie sollen mit privat organisierten Bussen ankommen. Währenddessen steigt die Zahl an ukrainischen Kindern und Jugendlichen in den Schulen im Land weiter, sodass das Bildungsministerium weitere Lehrerstellen für Deutsch als Zweitsprache ausschreiben wird. Am Montag soll, so Innenminister Pegel, die zentrale Erfassungsstelle des Landes in Schwerin-Görries in den Regelbetrieb gehen. Ziel sei es, dort zwischen 50 und 100 Menschen am Tag zu registrieren. Damit wolle man die Ausländerbehörden der Kreise und kreisfreien Städte entlasten, so Pegel.

