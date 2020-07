Stand: 05.07.2020 07:08 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV: Fällt die Maskenpflicht bald?

Mecklenburg-Vorpommern könnte schon bald die Maskenpflicht im Handel abschaffen. Wenn das Infektionsgeschehen so niedrig bleibe, sehe er keinen Grund, länger an der Maskenpflicht festzuhalten, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) der "Welt am Sonntag". Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es hierzulande zurzeit zwölf aktive, bestätigte Corona-Infektionen. Demnach ist das Infektionsgeschehen nirgendwo so gering wie im Nordosten.

Arbeitsgruppe soll Ausstiegskonzept entwerfen

Glawe geht davon aus, dass die Landesregierung schon Anfang August ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel beschließen könnte. In den nächsten Wochen soll eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Landesregierung, des Einzelhandels und von Gewerkschaften mit Virologen ein Konzept erarbeiten, wie die Maskenpflicht in Geschäften fallen könnte, ohne Kunden und Personal zu gefährden.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Seehofer für kostenfreie Corona-Tests für alle NDR Info Bundesinnenminister Seehofer fordert kostenfreie Corona-Tests für alle. Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen erwägen baldiges Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Glawe: Gemeinsame Regelung für Norddeutschland

Glawe will sich nun mit seinen Ministerkollegen der anderen norddeutschen Bundesländer abstimmen, um möglichst eine einheitliche Regelung zu erreichen. Schleswig-Holstein zeigt sich wohl schon offen für Glawes Vorschlag. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sprach sich für eine freiwillige Regelung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen aus. Althusmann wies darauf hin, dass die Geschäfte im Einzelhandel längst noch nicht wieder so liefen, wie vor der Corona-Pandemie.

Studien: Maskenpflicht hemmt Kauflaune

Der Einzelhandel hofft, dass mit dem Wegfall einer Maskenpflicht wieder mehr Menschen in die Geschäfte kommen. Der Chef des Handelsverbands Nord in Mecklenburg-Vorpommern, Kay-Uwe Teetz, sagte der "Welt am Sonntag", es sei Zeit von einer Maskenpflicht zu einer Maskenempfehlung zu kommen. Und den Kunden selbst die Verantwortung zu überlassen. Studien und Umfragen haben ergeben, dass die Kunden wegen der Maskenpflicht seltener einkaufen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.07.2020 | 07:00 Uhr