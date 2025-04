Stand: 26.04.2025 23:24 Uhr Wismar: 885 erschwommene Kilometer beim 12-Stunden-Schwimmen

Zwölf Stunden am Stück wurde am Samstag im Wismarer Wonnemar geschwommen. Insgesamt 884.450 Meter wurden von 112 Schwimmern zusammen erschwommen. Auch die Meter von acht Teams, die aus mindestens vier Teammitgliedern bestanden, zählten in die Gesamtsumme mit rein. Fast 32 Kilometer hat Tobias Kupfer aus Erfurt innerhalb der zwölf Stunden geschafft. Annemarie Becker aus Hamburg ist 26,5 Kilometer geschwommen. Umgerechnet sind das allein mehr als tausend Bahnen im Wismarer Wonnemar. Die Wismarer DLRG hat das 12-Stunden-Schwimmen veranstaltet.

Bahnenzählen per Strichliste

Die Schwimmer konnten jederzeit Pausen einlegen und das 25 Meter lange Becken verlassen. Die Bahnen wurden von zahlreichen Helfern der DLRG am Beckenrand gezählt. Dafür wurden auf Papierzetteln Bahnen per Bleistift abgestrichen. Es gab fünf Bahnen für verschiedene Geschwindigkeiten.

