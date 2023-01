Stand: 25.01.2023 06:28 Uhr Ludwigslust: Ermittlungen wegen Softairwaffe in Schule

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz gegen zwei Schüler aus Ludwigslust. Ein Lehrer hatte die beiden 14- und 15-Jährigen am Dienstag in der Turnhalle beim Hantieren mit einer sogenannten Softairwaffe erwischt. Er stellte die Pistole sicher und informierte die Polizei. Für derartige Waffen, die die üblicherweise kleine Plastikkügelchen per Luftdruck verschießen, gibt es laut Polizei keine Altersbeschränkungen. Sie werden in der Regel aber nicht an Kinder unter 14 Jahren verkauft. Allerdings sind Waffen jeglicher Art in Schulen verboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.01.2023 | 05:30 Uhr