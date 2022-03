Ludwigslust: Enkeltrickbetrüger rufen mehrere Senioren an Stand: 09.03.2022 12:19 Uhr In gleich sechs Fällen haben Betrüger am Dienstag rund um Ludwigslust versucht, hohe Bargeldsummen zu erbeuten. In einem Fall wurden bis zu 55.000 Euro gefordert. Die Polizei warnt vor der Masche.

Mit sogenannten Schockanrufen haben Enkeltrickbetrüger gleich in mehreren Fällen am Dienstag in und um Ludwigslust versucht, ältere Menschen um hohe Bargeldsummen zu prellen. Wie die Polizei mitteilte, sind ihnen sechs solcher Anrufe gemeldet worden. Bei keiner dieser kam es zu einer Übergabe des geforderten Geldes. In einem Fall verhinderte das erst eine aufmerksame Bankmitarbeiterin.

Betrüger geben sich als Polizisten oder Verwandte aus

Nach Angaben der Polizei gaben sich die Anrufer am Dienstag zumeist als Polizisten oder nahe Familienangehörige aus. Sie behaupteten unter anderem, dass ihre Verwandten einen schweren Unfall verursacht hätten und Personen schwer verletzt oder getötet worden seien. Um einer Untersuchungshaft oder Gefängnisstrafe zu entgehen, sollten die Angerufenen eine Kaution für ihre Familienangehörigen zahlen. Dabei seien die Betroffenen teils massiv unter Druck gesetzt worden. In einem Fall hätten die Betrüger eine Summe von 55.000 Euro gefordert.

Polizei rät echte Familienangehörige anzurufen

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche und rät, derart dubiose Anrufe sofort zu beenden und kein Bargeld an Fremde zu übergeben oder Geld auf fremde Konten zu überweisen. Gewissheit könnten Betroffene sich verschaffen, indem die echten Familienangehörigen sofort angerufen werden. So lasse sich der Schwindel meist schnell aufklären.

Kriminalbeamte können sich immer ausweisen

Die Polizei warnt außerdem davor, Fremde in die eingene Wohnung zu lassen. Kriminalbeamte könnten sich an der Wohnungstür jederzeit mit einem Dienstausweis der Polizei oder einer Kripo-Marke ordnungsgemäß ausweisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.03.2022 | 13:00 Uhr