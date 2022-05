Loissin/Neustadt-Glewe: Verletze bei Verkehrsunfällen Stand: 28.05.2022 15:59 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind am Wochenende bei Verkehrsunfällen mehrere Menschen verletzt worden. In Loissin bei Greifswald wurde auf einem Campingplatz ein Vierjähriger von einem Auto angefahren. In Neustadt-Glewe steuerte ein Autofahrer sein Fahrzeug gegen eine Hauswand.

Bei dem Unfall in Neutsadt-Glewe wurden vier Menschen verletzt - einer davon schwer. Laut Polizei kam das Auto des Quartetts aus der Prignitz am Sonnabendmorgen aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Der von einem 70-Jährigen gesteuerte Pkw fuhr ein Stück auf dem Gehweg, fuhr dabei einen Lichtmast um, ehe der Wagen durch einen Zaun und über eine Tanne fuhr und an einer Hauswand zum Stehen kam. Dabei entstanden sowohl am Auto als auch an der Hauswand erhebliche Schäden.

Loissin: Vierjähriger auf Campingplatz von Auto erfasst

In Loissin bei Greifswald ist ein vierjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er hatte auf einem Campingplatz in einem Gebüsch gespielt und war dann auf der Campingplatzstraße gestolpert. Dort wurde der Junge laut Polizei von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer habe den Jungen nicht rechtzeitig gesehen und erst nach einem "plötzlichen Knallgeräusch" sofort gebremst, teilte die Polizei mit. Der Vierjährige war dabei mittig unter das Auto geraten und wurde nicht von den Rädern überrollt.

Mit Rettungshubschrauber ins Klinikum

Bei dem Zusammenstoß zog sich das Kind laut Polizei eine Platzwunde am Kopf und eine blutige Nase zu. Der Junge wurde von einem Notarzt vor Ort versorgt. Anschließend kam der Junge mit einem Rettungshubschrauber zur Beobachtung ins Klinikum Greifswald.

