Barth: zwei Autos und ein Carport brennen vollständig aus

In der Nacht zum Sonntag sind in der Innenstadt von Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) zwei Autos und ein Carport vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei ging der Notruf gegen 23 Uhr ein. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Barth brannte ein Fahrzeug bereits vollständig. Die Feuerwehrleute konnten nicht mehr verhindern, dass die Flammen auch auf ein zweites Auto und einen Carport übergriffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro und schließt Brandstiftung nicht aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Ein Gutachter will nun die Brandursache ermitteln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen