PSV Neustrelitz beendet die Saison mit einem Sieg in Hamburg

Die Volleyballmänner des PSV-Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben am Sonnabend mit 3:1 den Auswärts-Sieg gegen den ETV Hamburg geholt. Damit hat die Mannschaft um Trainer Stefan Meingast ihr letztes Spiel zum Saisonende der 2. Volleyball-Bundesliga Nord hinter sich. Die Neustrelitzer bleiben mit insgesamt 35 Punkten auf Tabellenplatz sieben und spielen damit auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga.

