Lösungssuche in Heiligendamm: Das Rätsel Long Covid Stand: 20.04.2022 04:48 Uhr Wer nach einer Corona-Infektion endlich den negativen Test in der Hand hält, kann sich freuen. Raus aus der Quarantäne und rein in den normalen Alltag. Viele Genesene aber leiden noch Wochen und Monate nach überstandener Infektion unter den Langzeitfolgen. Das Gros sogar nach einem milden Verlauf.

"Die Wahrscheinlichkeit, Long Covid zu entwickeln, hängt nicht davon ab, wie schwer die ursprüngliche Erkrankung war", sagt Dr. Jördis Frommhold. Die Chefärztin der Median-Klinik in Heiligendamm hatte es selbst zu Jahresbeginn erwischt. Sie war trotz Dreifach-Impfung drei Wochen lang "richtig krank". Es lohne sich, weiter vorsichtig zu bleiben, so Frommhold. Ohne Impfung wäre die Erkrankung sicher schlimmer gewesen, sagt sie. Auch wisse im Moment noch niemand, ob bei einer Infektion mit der vermeintlich harmloseren Omikron-Variante nicht auch Spätfolgen drohen - wie Long Covid. "Dafür ist es noch zu früh, es liegen noch keine Daten vor." Mehr als 90 Prozent ihrer Patienten in der Klinik in Heiligendamm leiden an den Spätfolgen einer Corona-Infektion, erklärt Dr. Frommhold. "Das sind Menschen im jungen Alter, zwischen 20 und 50 Jahren, die in der Blüte ihres Lebens stehen und die äußerlich völlig unversehrt aussehen.

200 verschiedene Symptome sind möglich

Insgesamt gibt es etwa 200 verschiedene Long-Covid-Symptome, die einzeln oder in Kombination auftreten können und den Betroffenen das Leben schwer machen, erklärt Frommhold: Erschöpfung, Müdigkeit und Kurzatmigkeit, Schmerzen in Muskeln und Gelenken bis hin zu psychischen Problemen wie Ängsten und Depressionen. Andere Patienten litten unter starkem Haarausfall, könnten nicht richtig riechen und schmecken. Long Covid festzustellen, sei auch nach zwei Jahren Pandemie immer noch schwierig, so Frommhold. "Wir wissen, dass wir es mit einer Autoimmunkrankheit zu tun haben. Das bedeutet, dass sich in der Akutphase nützliche Antikörper bilden, um das Virus sozusagen zu beherrschen. Aber es gibt auch immer das Risiko, dass sich fehlgeleitete Antikörper bilden. Diese sind praktisch im Blut unterwegs und können jegliche Organstruktur angreifen und zu entzündlichen Prozessen führen."

Im Moment nur Vermutungen

Bis es dazu kommt, kann etwas Zeit vergehen. Das erklärt laut Dr. Frommhold auch, warum die Long-Covid-Symptome mit einem gewissen Abstand zur ursprünglichen Corona-Infektion auftreten. Und es erklärt auch, warum es so vielfältige Symptome sein können und nicht nur ein oder zwei sehr markante. "Weil eben theoretisch alle Organsysteme angreifbar sind", so Dr. Frommhold. "Eine andere Überlegung ist, dass minimale Anteile des Virus im Körper verbleiben - also zum Beispiel in Zellen der Blutgefäße oder in Zellen der Lunge - und dass diese minimalen Viruspartikel eine chronische Entzündungssituation anfeuern." Studien zu den beiden Hypothesen laufen, das sei auch wichtig, sagt Dr. Frommhold. "Im Moment können wir es nur als Vermutung angehen und da wir keine wirkliche Ursache haben, ist auch keine medikamentöse Therapie für Long Covid existent."

Für mehr Akzeptanz werben

Wenn sie im Sommer 2020 von Long Covid gesprochen habe, so Dr. Frommhold, sei sie ungläubig mit großen Augen angeguckt worden. Das habe sich zum Glück geändert. "Trotzdem ist es immer noch so, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft für diese Erkrankung absolut fehlt." Viele ihrer Patienten müssten sich häufig mit Vorurteilen auseinandersetzen. Sie würden doch gesund und gut aussehen und nicht krank sein. "Das ist sehr kränkend für diese Patienten, weil sie eigentlich nur in ihr normales Leben zurück wollen. Sie wollen arbeiten und können es einfach nicht." Dr. Frommhold möchte deutschlandweit mehr Akzeptanz für die Krankheit wecken. Sie engagiert sich, gibt Interviews, tritt in Fernsehsendungen auf.

Lange Wartelisten für Patienten

Dr. Frommhold ist Präsidentin des neu gegründeten Ärzte- und Ärztinnenverbandes Long Covid und sie hat ihr erstes Buch geschrieben über die "Volkskrankheit Long Covid." Sie freut sich, den Menschen etwas an die Hand geben zu können - Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe. Wichtig sei, dass niemand beim Thema Long Covid allein gelassen wird. Long Covid gehe, so Dr. Frommhold, auch nicht einfach wieder weg. Das zeigt eindrücklich die lange Warteliste der Klinik in Heiligendamm. Patienten müssen sich mitunter ein Jahr lang gedulden, um dort eine Reha machen zu können.

