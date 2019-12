Stand: 03.12.2019 10:57 Uhr

Lkw mit Klärschlamm auf A20 verunglückt

Am Morgen ist auf der A20 in Fahrtrichtung Rostock an der Abfahrt Wismar-Mitte ein Lastwagen mit Klärschlamm verunglückt - und umgekippt. Derzeit sind die Überholspuren in beide Richtungen gesperrt.

Während der Bergung Vollsperrung Richtung Rostock

Die Bergung des Klärschlamms und des Lkw soll voraussichtlich in den Mittagsstunden beginnen und sich bis in den späten Nachmittag hinziehen. Dann muss nach Auskunft der Polizei die Autobahn in Richtung Rostock komplett gesperrt werden. Derzeit wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Fahrer verliert bei Glätte Kontrolle

Nach ersten Informationen der Polizei kam der Lastwagen gegen acht Uhr bei Glätte ins Schleudern. Der Fahrer versuchte noch gegenzulenken, fuhr aber gegen die Mittelleitplanke und kippte dort um. Die Ladung landete auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen. Bei dem Trockenklärschlamm handelt es sich nach Polizeiangaben nicht um Gefahrgut.

