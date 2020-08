Stand: 15.08.2020 17:18 Uhr - NDR 1 Radio MV

Linken: Protestaktion gegen mehr Windräder

Am Grenzübergang Linken in der Nähe von Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben am Sonnabend bei einer Mahnwache rund 60 Menschen für den Naturschutz demonstriert. Sie befürchten, dass im deutsch-polnischen Grenzraum besonders viele neue Anlagen aufgestellt werden. Fast fünf Prozent des Gebietes im Amt Löcknitz-Penkun sollen als Windeignungsgebiet ausgewiesen werden, so die Sprecherin einer Bürgerinitiative. Das sei mehr Fläche als im benachbarten Kreis Vorpommern-Rügen insgesamt. | 15.08.2020 17:18