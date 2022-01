Linken-Chefin wird neue Gleichstellungsbeauftragte des Landes Stand: 28.01.2022 05:46 Uhr Die Chefin der Linkspartei, Wenke Brüdgam, soll das neu geschaffene Amt der Gleichstellungsbeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. Brüdgams geplante Berufung sorgt allerdings für Kritik der Opposition. Die CDU-Fraktion spricht von einer Extra-Wurst für die Linkspartei.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Brüdgam ist seit knapp anderthalb Jahren Gleichstellungsbeauftragte in Rostock. Gut zweieinhalb Monate nach der rot-roten Regierungsbildung wechselt die 37-Jährige ins Linken-geführte Justizministerium. Sie kümmert sich dort in Spitzenfunktion um das Gleichstellungsthema und steht damit künftig auf der Gehaltsliste des Landes. Die Linkspartei hat laut Koalitionsvertrag das Vorschlagsrecht für den Posten.

CDU kritisiert Verfahren als intransparent

Der Co-Landesvorsitzende der Linken, Torsten Koplin, erklärte, Brüdgam sei bestens geeignet und Expertin. Sie habe jahrelang im Landesfrauenrat gearbeitet und zu dem Thema auch geforscht. Von einem Versorgungsposten könne keine Rede sein. Die CDU kritisierte die Personalie dennoch. Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) habe vor zwei Wochen im Ausschuss noch zu der Besetzung geschwiegen. Der Landtag habe erst indirekt durch ein interne Mitteilung Brüdgams davon erfahren - völlig intransparent sei das, so der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Sebastian Ehlers.

Auch Justizministerin verweist auf Brüdgams Expertise

Brüdgam hatte in einer E-Mail an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Rostock über ihrem bevorstehenden Wechsel nach Schwerin informiert. Sie trete die Stelle schon am kommenden Dienstag, den 1. Februar an. Das Problem: Offiziell ist Brüdgam noch gar nicht berufen, dazu müsste das Kabinett informiert werden. Das soll am kommenden Dienstag passieren, teilte Justizministerin Bernhardt auf Anfrage mit. Sie lobte Brüdgam als "ausgewiesene Fachfrau". Ihre Aufgabe solle gestärkt werden.

Kritik an hoher Bezahlung

Im Hintergrund schwelt außerdem ein Streit über die Besoldung der Stelle. Für die Linke werde eine hochdotierte und "blattvergoldete" Stelle geschaffen - die Mittel würden an anderer Stelle im Justizministerium fehlen, so der CDU-Abgeordnete Ehlers. Bei dem knappen Bestand im Ministerium sei das "problematisch". Brüdgam soll wie eine Abteilungsleiterin im Ministerium bezahlt werden. Für sie ist die Besoldungsgruppe B 5 vorgesehen - das macht monatlich ein Grundgehalt von 9.200 Euro.

Staatssekretärsstelle wird im Gegenzug gestrichen

Die Landesregierung stellte klar, dass dafür nicht in den Stellenplan des Justizministeriums eingegriffen wird. Für die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten werde der Posten des ehemaligen stellvertretenden Vorpommern-Staatssekretärs aufgelöst. Die Übertragung erfolge "haushaltsneutral", so Bernhardt. Der bisherige Amtsinhaber Bernd Schubert (CDU) ist im vergangenen Oktober - unmittelbar nach der Landtagswahl - in den Ruhestand gegangen. Brüdgam will kurz nach ihrem Karrieresprung das Amt der Landesvorsitzenden bei den Linken aufgeben. Die gelernte Politkwissenschaftlerin tritt beim geplanten Parteitag im März in Rostock nicht wieder an. Für sie kandidiert die 21-jährige Vanessa Müller - auch sie studiert Politikwissenschaft.