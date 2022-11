Landesverfassungsgericht MV entscheidet über AfD-Klage Stand: 24.11.2022 06:52 Uhr Im Laufe des Tages wird die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts in Greifswald über eine Klage der AfD-Landtagsfraktion erwartet. Diese richtet sich gegen den Corona-Schutzfonds des Landes aus dem Dezember 2020.

Das Landesverfassungsgericht in Greifswald will heute seine Entscheidung über eine Klage im Zusammenhang mit dem Corona-Schutzfonds verkünden. Die AfD-Landtagsfraktion und ihre Abgeordneten hatten gegen den zweiten Nachtragshaushalt vom Dezember 2020 und die damit verbundene Aufstockung des MV-Schutzfonds von 700 Millionen auf 2,85 Milliarden Euro geklagt.

Vorwurf: Schutzfond zu Nebenhaushalt aufgebläht

Die Kläger sahen unter anderem teilweise keinen hinreichenden Zusammenhang zwischen den durch die Kredite zu finanzierenden Maßnahmen und der Corona-Pandemie. Es gehe auch um schon vor der Krise vorgesehene Projekte, die eigentlich durch reguläre Haushaltsmittel finanziert werden müssten, so der Vorwurf. Der Schutzfond werde zu einem Nebenhaushalt aufgebläht, über den der Landtag nur eingeschränkt Kontrolle habe.

Klage-Art könnte Erfolgsaussicht schmälern

Kritik an der Milliarden-Ausstattung des MV-Schutzfonds war auch von anderer Seite gekommen - etwa vom Landesrechnungshof, der FDP oder dem Bund der Steuerzahler. Die Art der Klage könnte ihre Erfolgsaussicht allerdings schmälern, wie bei der Verhandlung deutlich wurde. Denn nach Darstellung der Richterin hat die AfD mit dem sogenannten Organstreitverfahren eine Klage-Art gewählt, die sich nur indirekt gegen den Schutzfonds richte. In anderen Ländern wie Rheinland-Pfalz und Hessen sei in ähnlichen Fällen im Wege des sogenannten Normenkontrollverfahrens geklagt worden.

