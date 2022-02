Landesregierung lockert Corona-Regeln für den Sport Stand: 02.02.2022 13:37 Uhr Im Amateur-, Freizeit- und Kindersport in Mecklenburg-Vorpommern sind auch bei Corona-Warnstufe "rot" wieder Punktspiele und Wettbewerbe möglich. Das hat die Landesregierung beschlossen. Mehr dazu demnächst bei NDR MV Live.

Auch wenn die Corona-Warnampel im betroffenen Landkreis auf "rot" steht, können Amateur- und Freizeitsportler in Mecklenburg-Vorpommern wieder zu Punktspielen antreten und Wettkämpfe austragen. Die Landesregierung hat am Dienstag beschlossen, die Corona-Landesverordnung entsprechend zu ändern. Voraussetzung für diese Sportveranstaltungen sind strenge Hygienekonzepte und die 2G-Plus-Regel. Zuschauer sind bei Warnstufe "rot" - anders als bei "orange" und "gelb" - weiterhin nicht erlaubt. Die neuen Regeln sollen bereits am kommenden Wochenende gelten, so Sportministerin Stefanie Drese (SPD). Für die Veranstaltungen gilt, dass in Innenräumen und Hallen 100 Menschen inklusive der Betreuer und Schiedsrichter anwesend sein dürfen, auf Sportplätzen sind es 200. Derzeit steht die Corona-Ampel nur in der Stadt Rostock und im Landkreis Rostock auf "rot".

Mehr Zuschauer beim Profi-Sport

Nach einem aktuellen Beschluss der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien können unterdessen deutschlandweit Zuschauer wieder in die Stadien und Hallen hineingelassen werden. Bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien dürfen demnächst bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent bis zu 10.000 Menschen dabei sein. In Innenräumen liegt die zulässige Auslastung "bei maximal 30 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch nicht mehr als insgesamt 4.000 Zuschauenden", heißt es in dem Beschluss vom Mittwoch. Er ist demnach für die Bundesländer bindend, muss aber noch in die Corona-Verordnungen übernommen werden. Wann dies in Mecklenburg-Vorpommern geschieht, war noch offen. Profitieren würden in Mecklenburg-Vorpommern neben Hansa Rostock auch Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin sowie die Zweitligisten HC Empor Rostock im Handball und Rostock Seawolves im Basketball.

Lockerungen für Musik- und Kunstschulen

Die Landesregierung lockerte auch die Vorschriften für die Musik- und Jugendkunstschulen, wo die Zahl der Kursteilnehmer bislang auf zehn begrenzt ist. Künftig dürfen in Innenräumen 15 und draußen 25 Teilnehmer zugelassen werden, so Drese. Auch die Innenbereiche von Zoos und Tierparks dürfen laut der Ministerin öffnen. Für Besucher gilt die 2G-Plus-Regel und sie müssen eine FFP2-Maske tragen.

Keine Änderungen für den Einzelhandel

Erleichterungen für den Einzelhandel, wie von Fachverbänden und großen Teilen der Opposition gefordert und in Schleswig-Holstein beschlossen, hat die Landesregierung nicht verabschiedet. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, man werde darüber beim nächsten Bund-Länder-Gipfel am 16. Februar reden. Beim Einkauf jenseits der Geschäfte für den täglichen Bedarf gilt deshalb in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin die 2G-Regelung, Kunden müssen also geimpft oder genesen sein.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

