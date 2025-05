Stand: 13.05.2025 15:27 Uhr Alkohol und Drogen: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Schwerin

Die Polizei in Schwerin hat am Montagabend mehrere Fahrer von E-Scootern gestoppt. In vier Fällen waren diese unter Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs, hieß es in einer Mitteilung. Gegen mehrere Person wird nun ermittelt. Zunächst hätte die Polizei einen 24-Jährigen und einen 34-Jährigen angehalten, später eine 39-Jährige, die vor ihrer Fahrt Kokain konsumiert haben soll. Außerdem stellten die Beamten bei ihrem geliehenen Scooter fest, dass dieser keinen Versicherungsschutz hat. Den verantwortlichen Eigentümer erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei hat außerdem einen 57-Jährigen angehalten, der mit 1,83 Promille unterwegs war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin