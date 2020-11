Land will Stiftung für Nord-Stream-Pipeline gründen Stand: 27.11.2020 05:44 Uhr Mecklenburg-Vorpommern verstärkt seine Bemühungen, das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 trotz des Widerstands aus den USA zu Ende bauen zu lassen. Das Land will für das deutsch-russische Vorhaben eine Stiftung gründen.

Unter ihrem Dach sollen Firmen weiter an der Leitung arbeiten können. Offenbar will das Land mit dieser Stiftung Firmen, die an der Pipeline bauen und Rohren verlegen, vor Sanktionen aus den USA schützen. Die Amerikaner hatten allen beteiligten Unternehmen Strafmaßnahmen angekündigt. Für die Verantwortlichen - beispielsweise die Chefs im Hafen Mukran auf Rügen - wurden Einreiseverbote angedroht. Die Arbeiten sind deshalb gestoppt. Es fehlt eine Strecke von rund 150 Kilometern.

Sellering als Stiftungschef im Gespräch

Die USA meinen, Europa gerate durch das Energiegeschäft in den "Würgegriff" Russlands und werde erpressbar. Eine Stiftung sei dem Sanktionsdruck aus den USA entzogen, heißt es. Landes-Energieminister Christian Pegel (SPD) will für die Stiftung auch das Nord-Stream- 2-Konsortium gewinnen, dass den Bau betreibt. Dazu gehört vor allem der russische Gazprom-Konzern. Stiftungschef soll demnach Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) werden. Einzelheiten der Stiftung soll heute der Landtag beschließen.

