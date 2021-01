Land will Nordstream 2 nun doch mit einer Stiftung retten Stand: 05.01.2021 13:31 Uhr Im zweiten Anlauf soll es klappen: Mit einer Landes-Stiftung will Mecklenburg-Vorpommern die Nordstream 2 Pipeline zu Ende bauen lassen.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Jetzt also doch: Die rot-schwarze Koalition in Schwerin will mit einer landeseigenen Stiftung die umstrittene Ostsee-Pipeline Nordstream 2 vor dem Aus bewahren. Erste Pläne dazu wurden bereits Ende November öffentlich, dann aber wieder zu den Akten gelegt. Nach NDR-Informationen soll die Stiftung jetzt am kommenden Donnerstag vom Landtag beschlossen werden - in einer Sondersitzung zur aktuellen Corona-Lage. Auch im Kabinett spielte die Stiftung am Vormittag eine Rolle - unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes".

USA drohen beteiligten Firmen mit Sanktionen

Mit der Stiftung unternimmt die Landesregierung - vor allem der Regierungspartner SPD - einen erneuten Rettungsversuch, denn es wird eng für das fast fertiggestellte deutsch-russische Röhren-Projekt. Die USA drohen allen beteiligten Firmen massive Sanktionen und Strafmaßnahmen an - eine Drohung, die wirkt: aktuell hat sich ein norwegisches Unternehmen aus dem Projekt zurückgezogen. Es kontrollierte die Verlegung der Rohre und zertifizierte die Arbeiten. Das ist wichtig für die Zulassung der Pipeline. Jetzt machen die Norweger nicht mehr mit. Die geplante Stiftung soll den USA den Wind aus den Segeln nehmen, ihre Androhungen sollen ins Leere laufen.

Gemeinnützige Stiftung kann nicht sanktioniert werden

Funktionieren soll das offenbar mit einem rechtlichen Kniff: Nicht mehr eine Firma - also vor allem das russische Unternehmen Gazprom zusammen mit dem Nordstream-Konsortium - baut und betreibt die Pipeline, sondern eine gemeinnützige Stiftung. Die sei dem Sanktionsdruck aus den USA juristisch entzogen, heißt es. Nach NDR Informationen soll die Pipeline als besonderer Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz herausgestellt werden. So soll der Stiftungszweck - die Fertigstellung der Pipeline - begründet werden. Die Argumentation ist: Solange erneuerbare Energien nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ist eine Art Absicherung der Energieversorgung notwendig - durch das Gas aus der Pipeline. Mit dieser Absicherung im Rücken könne der Ausbau vor allem von Wind- und Solarstrom vorangetrieben werden.

Kosten für die Stiftung sind noch unklar

Aus Koalitionskreisen heißt es, jetzt sei ein zweiter Versuch möglich, weil auch die Bundesregierung keine Bedenken mehr habe und die Dinge EU-rechtlich geprüft worden seien. Allerdings ist vieles noch unklar. Über die Kosten der Stiftung gibt es noch keine Informationen - es soll nach unbestätigten Angaben um eine Summe von zunächst 200.000 Euro gehen. Auch die Frage, wo die Gewinne aus dem Gas-Geschäft hinfließen, ist offen. Die Beteiligten - also vor allem Staatskanzlei-Chef Heiko Geue (SPD) und Energieminister Christian Pegel (SPD) - wollen sich da nicht in die Karten blicken lassen. Auf eine Personalie scheint man sich schon geeinigt zu haben: Stiftungsvorsitzender soll der ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) werden. Er gilt als Russland-Freund und als einer mit engen Kontakten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.01.2021 | 12:00 Uhr