Stand: 15.11.2019 05:04 Uhr

Land sucht verzweifelt neue Schulleiter

Von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Keine Lust aufs Chef-Sein: In immer mehr Schulen in Mecklenburg-Vorpommern fehlt eine reguläre Schulleitung. 60 Direktoren- oder Stellvertreterposten sind offen oder nur kommissarisch besetzt. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums in Schwerin auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor.

Viele Schulen suchen dringend Lehrer Nordmagazin - 14.11.2019 19:30 Uhr Mehr als 260 offene Lehrerstellen gibt es derzeit in Mecklenburg-Vorpommern. Auch an der Grundschule in Loitz herrscht Lehrermangel - und Vertretungslehrkräfte sind rar.







4,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Linke: "Schulleiter-Posten sind unattraktiv"

Nach diesen Zahlen hat jede 10. Schule im Land keine echte Schulleitung - das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu Zahlen vom Vorjahr. Ende 2018 waren es 46. Betroffen sind meist Grund- und Förderschulen, einige Regionalschulen und ein Gymnasium. Die Linksfraktion kritisierte, die sogenannten Funktionsstellen seien "schlichtweg unattraktiv". Niemand wolle das Chaos und den Lehrer-Mangel im Schulsystem verwalten, so Fraktionschefin Simone Oldenburg.

Videos 02:53 Nordmagazin Als Quereinsteiger in den Lehrerberuf Nordmagazin Quereinsteiger sollen helfen, den Lehrermangel aufzufangen. Philipp Rohde ist einer von ihnen. Er hat Physik studiert und danach Studenten unterrichtet. Nun ist er im Schuldienst. Video (02:53 min)

Verbeamtete Lehrer verdienen teils mehr als Schulleiter

Außerdem werde der verantwortungsvolle Posten vom Bildungsministerium nicht ausreichend anerkannt. Teilweise würden verbeamtete Lehrer mehr verdienen als angestellte Schulleiter. "Die ganze Unsicherheit, die sich im Schulwesen des Landes breit macht, spiegelt sich so auch in den zunehmend unbesetzten Funktionsstellen wider", so Oldenburg. Die Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung, Heike Walter, sagte, die Politik unternehme zu wenig. Die Belastung durch die Schulbürokratie steige - beispielsweise um den Einsatz von Vertretungslehrern zu organisieren. Gleichzeitig müssten auch wegen der Fluktuation immer mehr Seiteneinsteiger angelernt werden. In der Situation mache sich bemerkbar, dass es nicht genügend Ausgleichsstunden für die Schulleitungen gebe, sie müssten außerdem zu oft Unterricht erteilen und könnten sich um ihren Leitungsjob nicht angemessen kümmern.

Viele Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen

Das Bildungsministerium erklärte, alle Funktionsstellen seien zumindest kommissarisch besetzt. In einer Reihe von Fällen liege bereits eine Bewerbung vor, die Auswahlverfahren seien aber noch nicht abgeschlossen. An Regionalschulen seien die Ausgleichsstunden für Leitungsaufgaben zuletzt erhöht worden. Das Ministerium erklärte jedoch auch, dass Grundschulleiter keine zusätzlichen Stunden angerechnet bekommen würden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.11.2019 | 05:30 Uhr