Land fördert Erforschung von Long-Covid in MV Stand: 10.11.2022 11:57 Uhr Das vor wenigen Wochen eröffnete Long-Covid-Institut in Rostock soll vom Land gefördert werden. Patienten sollen dort über den Umgang mit der Erkrankung und mögliche Behandlungen informiert werden.

Das in Rostock neu eröffnete Long-Covid-Institut unter Leitung der Internistin und Lungenfachärztin Jördis Frommhold wird vom Land mit 350.000 Euro gefördert. Das hat der Landtag beschlossen. Außerdem sollen die beiden Universitätskliniken Greifswald und Rostock 2,5 Millionen Euro für die Erforschung und Behandlung von Post Covid und Long Covid erhalten. Die knapp drei Millionen Euro sind auf ein Jahr befristet und werden aus dem sogenannten MV-Schutzfonds finanziert.

Drese: Versorgung unabhängig von Krankenversicherung

Laut Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) solle mit dem Geld die Erforschung von Long-Covid vorangetrieben werden und betroffenen Erkrankten eine Behandlung unabhängig von ihrer Krankenversicherung ermöglichen. Bislang stand das Institut vor allem Privatpatienten oder Selbstzahlern offen. Mit der Landesförderung sollen die Ambulanzen der beiden Unikliniken zeitlich befristet ausgebaut werden. Konkret geht es um mehr Personal sowie Diagnoseverfahren und Mitteln zur Erforschung von Nachweis- und Heilungsmöglichkeiten.

Zehntausende Betroffene in MV

Frommhold hat zuvor in der Median-Reha-Klinik in Heiligendamm schon mehr als 5.500 Long-Covid-Patienten behandelt und gilt bundesweit als Expertin auf dem Gebiet. Ziel des Instituts ist es, ihr Wissen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei Long Covid um eine "Volkskrankheit" mit schätzungsweise Zehntausenden Betroffenen in MV und bis zu drei Millionen deutschlandweit.

