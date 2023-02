LNG-Pläne vor Rügen: Sorgen um Umwelt und Wirtschaft Stand: 14.02.2023 05:47 Uhr Wirtschaftsminister Meyer hat weitere Pläne für die Versorgung mit Flüssiggas über den Standort Lubmin vorgestellt. Kritik kommt von Umweltverbänden und Gemeinden auf Rügen.

Für den Ausbau der Flüssigasversorgung über Lubmin sind auch große Anlagen vor der südlichen Küste Rügens geplant. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sprach von einem "erheblichen Eingriff". Bei der Vorstellung der Pläne am Montag in Schwerin regte er die Prüfung von Alternativen an.

Schwimmende Terminals vor Rügens Küste

Nach den jetzigen Plänen will der Energiekonzern RWE eine 38 Kilometer lange Pipeline von Lubmin mitten durch den Greifswalder Bodden verlegen. Etwa 4,5 bis 6,5 Kilometer vor Sellin im Südosten Rügens sollen zwei Plattformen gebaut werden, an denen mehrere schwimmende Flüssigerdgas-Terminals (FSRU) festmachen sollen.

Meyer: LNG-Gesetz muss zunächst angepasst werden

RWE wolle Anfang April detaillierte Pläne vorstellen und plane mit einem Baubeginn Mitte Mai. Bis dahin werde der Bund noch das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz ändern, so Meyer. Die Möglichkeit von Offshore-Plattformen vor Rügens Küste müsse noch in das Gesetz aufgenommen werden. Der Wirtschaftsminister verwies aber auch darauf, dass im anstehenden Genehmigungsverfahren mögliche negative Auswirkungen auf Tourismus und Naturschutz geprüft werden müssen. Die Pipeline würde nämlich unter anderem quer durch ein europäisches Vogelschutzgebiet verlaufen.

Mögliche Auswirkung auf Tourismus, Meyer verweist auf Mukran

Meyer betonte zudem die Bedeutung vor allem des Südostens von Rügen für den Tourismus. Wie bei anderen Themen auch habe nicht jeder in der Bundesregierung die wirtschaftliche Bedeutung verstanden. "Das wird auch unsere Aufgabe sein, diese verschiedenen Interessen hier miteinander abzuwägen." Man habe den Bund gebeten zu prüfen, ob dies der einzig mögliche Standort ist. "Oder ob es sofort oder später noch Kombinationsmöglichkeiten mit dem Hafen Mukran gibt", sagte Meyer.

Umweltschützer warnen vor Zerstörung wichtiger Lebensräume

Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die Pläne bereits als völlig überdimensioniert, sie seien klimapolitisch nicht zu vertreten. Für die 38 Kilometer lange Gasleitung nach Lubmin müsste der Meeresboden nach den beiden Nord-Stream-Pipelines erneut aufgegraben werden, so Corinna Cwielag vom Bund für Umwelt und Natur (BUND). Dadurch werde wichtiger Lebensraum wie beispielsweise die Seegraswiesen zerstört. Weiter sei der geplante Einsatz von vier LNG-Schiffen eine Vervielfachung der bisherigen Belastung. Insbesondere das Kühlwasser könnte Auswirkungen auf die Wärmeentwicklung im Wasser haben.

Gemeinden auf Rügen ebenfalls besorgt

Vinn Fiehberg vom WWF aus Stralsund befürchtet zudem, dass durch den zunehmenden Schiffsverkehr die Tiere in dem Schutzgebiet verscheucht werden könnten. Etliche Kommunen auf der Insel Rügen hegen ebenfalls Zweifel: Vor allem die Gemeinden im Amt Mönchgut-Granitz teilen die Sorgen um die Natur. Sie fragen sich, ob Standort, Umfang und das Vorhaben als Ganzes verhältnismäßig und gerechtfertigt sind.

