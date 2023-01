Krieg in der Ukraine: Patriot-Systeme aus MV brechen nach Polen auf Stand: 22.01.2023 18:34 Uhr Am Montagvormittag sollen zwei Patriot-Flugabwehrstaffeln aus Mecklenburg-Vorpommern nach Polen aufbrechen. Ihr Auftrag: In einem Bereich rund 30 Kilometer vor der ukrainischen Grenze den Luftraum des NATO-Partners zu schützen.

Die Luftwaffen-Soldaten aus Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben eine gut 1.100 Kilometer lange Fahrt vor sich. Sie sollen die Region um die polnische Stadt Zamosc - südöstlich von Warschau - vor Angriffen aus der Luft schützen. In deren Nähe liegt ein bedeutender Eisenbahn-Umschlagbahnhof von zivilen und militärischen Gütern für die Ukraine. Nach NDR Informationen sollen mehr als ein Dutzend der Abschusssysteme verlegt werden. Dazu gehören auch noch Radar- und Zieleinheiten. Eine Patriot-Batterie besteht aus folgenden Hauptkomponenten: Feuerleitfahrzeug, Überwachungs- und Feuerleitradar, Stromgeneratoren und Raketenträger bestückt mit vier bis 16 Abfangraketen.

Vorauskommando vor einer Woche aufgebrochen

Schon vor einer Woche war ein Vorauskommando aufgebrochen. Es hat vor Ort die Unterbringung und Versorgung von mehreren hundert Bundeswehrsoldaten organisiert und die Einsatzstellungen der Patriot-Systeme erkundet. Vor Ort werden die Einheiten in die NATO-Luftraumverteidigung an der Ostflanke eingebunden. Im November hatte eine fehlgeleitete Rakete aus dem Krieg in der Ukraine in Polen zwei Menschen getötet. Daraufhin hatten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihr polnischer Amtskollege Mariusz Blaszczak vereinbart, dass deutsche Patriot-Raketenabwehrsysteme nach Polen verlegt werden.

Drei Patriot-Systeme nach Polen, eines in die Ukraine

Blaszczak sorgte zwischenzeitlich für erhebliche Verstimmung in Berlin, weil er vorschlug, die Patriots besser in der Ukraine zu stationieren. Das wurde später aber verworfen, Polen nahm das deutsche Angebot an. Zusätzlich wird Deutschland auch ein Patriot-Flugabwehrsystem an die Ukraine abgeben, um das Land bei seinem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen.

Bereits eine "Patriot"-Einheit in der Slowakei

In Bad Sülze ist die Flugabwehrraketengruppe 24 stationiert. Sie ist eine der drei Patriot-Gruppen des ersten Flugabwehrraketengeschwaders der Bundeswehr. Eine "Patriot"-Einheit aus Mecklenburg-Vorpommern, die bereits in der Slowakei stationiert ist, bleibt vor Ort. Die Patriots können anfliegende Raketen und Flugzeuge in einem Radius von rund 70 Kilometern mit vierfacher Schallgeschwindigkeit treffen.

