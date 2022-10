Krankenhäuser in MV: Zwischen Sparzwang und guter Versorgung Stand: 27.10.2022 10:34 Uhr Steigende Energiepreise und andere Kostensteigerungen gefährden nach Angaben der Krankenhausgesellschaft die medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern. Der Verband der Krankenhausdirektoren MV hat zum Auftakt der 29. Rügener Krankenhaustage Sofortmaßnahmen gefordert.

Die bereits auf dem Tisch liegenden Kostensteigerungen seien für die Krankenhäuser in MV nicht zu stemmen, sagte der Landesvorsitzende des Verbandes Falko Milski. Zudem sehe der Verband längerfristig Versorgungsprobleme in MV. Es herrsche immer noch Alarm Stufe Rot in den Kliniken. Bereits im September hatte es geheißen, die 37 Kliniken im Nordosten könnten die Kosten nicht mehr stemmen, staatliche Finanzhilfen seien nötig.

"Ob jedoch alle Kliniken in den nächsten Monaten durchhalten, ist aktuell unsicher, weil schon die bereits jetzt auf dem Tisch liegenden Kostensteigerungen nicht zu stemmen sind", warnte der VKD-Landesvorsitzende Falko Milski. "Wir erwarten vom nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler am kommenden Mittwoch deshalb Sofortmaßnahmen für die Krankenhäuser."

Doppelte Bevölkerung durch Urlauber

Außerdem fordern die Direktoren die Berücksichtigung der vielen Touristen im Land bei der Planung von Behandlungskapazitäten. "Was bei der Planung völlig vernachlässigt wird, ist, dass sich die Bevölkerung in den Urlaubsmonaten in vielen Regionen unseres Landes mehr als verdoppelt", teilte der Verband der Krankenhausdirektoren Mecklenburg-Vorpommern (VKD MV) mit.

Große Fläche, alte Bevölkerung

Während sich in Ballungszentren, wie Hamburg oder Berlin, die nächste Klinik häufig eine S-Bahn-Station entfernt befinde, sei das in MV nicht der Fall. Schon jetzt habe das Land auf die Fläche bezogen die wenigsten Einrichtungen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern in Deutschland. Hinzu komme, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung weiter steige und dadurch die Behandlungshäufigkeit zunehme. Mit dem öffentlichen Nahverkehr seien in den ländlichen Gebieten die Einrichtungen schlecht oder gar nicht zu erreichen. Es mache sich schon bemerkbar, dass zeitweise oder dauerhafte Schließungen von medizinischen Bereichen, wie Kreissälen und Kinderabteilungen, gravierende Nachteile in der stationären Gesundheitsversorgung haben, so Milski.

