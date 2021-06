Kino-Öffnung in MV kommt für Betreiber zu kurzfristig Stand: 09.06.2021 16:55 Uhr Für die meisten Kinos in Mecklenburg-Vorpommern kommen die jüngsten Corona-Lockerungen zu kurzfristig. Die Landesregierung hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass schon von Freitag an wieder Filme gezeigt werden dürfen.

Mitarbeiter müssen aus der Kurzarbeit geholt und teilweise neu eingestellt werden, die Lager müssen mit Knabbereien und Getränken aufgefüllt werden und zudem müssen auch Filme noch bestellt werden: Die Kinobranche wurde von der plötzlich erfolgten Lockerung auf dem falschen Fuß erwischt. Die Branche hatte sich auf einen Start am 1. Juli eingerichtet.

Weitere Informationen Corona und wir in MV: Ihre Meinung ist uns wichtig! Wir fragen nach! Wie geht es Ihnen? Was brauchen Sie, was brauchen wir gemeinsam, um über den Sommer zu kommen und einen Weg aus der Krise zu finden? mehr

Am Freitag öffnet wohl nur ein einziges Kino

Dann werde es auch viele neue Filme geben, sagte Fabian Liebenow, der Leiter der strategischen Kinoplanung von Filmland MV, NDR 1 Radio MV. Mit Stand jetzt werde am Freitag nur ein Kino im Nordosten aufmachen - und zwar in Bergen auf Rügen. Andere schafften es nicht so früh. Es sei zudem auch noch nicht restlos geklärt, wie der Kinobesuch ablaufen wird. Neben der Testpflicht müssten wahrscheinlich auch die Abstandsregeln weiter befolgt werden. Ob während der Filmvorführung auch eine Schutzmaske getragen werden muss, sei noch offen, hieß es.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Priorisierung in Schleswig-Holsteins Impfzentren fällt Alle Schleswig-Holsteiner können sich ab kommender Woche für eine Impfung in den Impfzentren registrieren lassen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.06.2021 | 15:00 Uhr