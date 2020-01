Stand: 09.01.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kindeswohlgefährdung: Rostock schließt zwei Kitas

Die Stadt Rostock hat zwei Kitas in den Stadtteilen Warnemünde und Dierkow mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis entzogen. Das teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung durch einen Kita-Mitarbeiter, der in beiden Kitas Kinder betreut hat. Nach Angaben eines Sprechers der Rostocker Staatsanwaltschaft geht es dabei um drei Körperverletzungen und mehrere Verstöße gegen die Fürsorgepflicht. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Stadt: Kinderschutz in beiden Kitas nicht gewährleistet

Das Jugendamt sieht nach Angaben eines Stadtsprechers erheblichen Grund zu der Annahme, dass der Kinderschutz in beiden Kitas nicht ausreichend gewährleistet sei. Das Jugendamt sei per Gesetz dazu verpflichtet zu garantieren, dass es keine Gefährdung des Kindeswohls in Kindertagesstätten geben dürfe, erklärte Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Die Linke). "Im Falle des weiteren Betriebes der beiden Kindertagesstätten kann diese Garantie aus derzeitiger Sicht leider nicht mehr geben werden", so Bockhahn weiter.

Kinder können in anderen Kitas betreut werden

Für die von den Schließungen betroffenen Kinder bietet die Stadt seit Donnerstagmorgen eine vorübergehende Betreuung in anderen Einrichtungen an. An einer dauerhaften Lösung werde gearbeitet, hieß es. Jugendamt-Mitarbeiter würden die Eltern und Erziehungsberechtigten am Morgen ab 6.30 Uhr vor Ort in den beiden betroffenen Kitas über Einzelheiten informieren und die Alternativ-Betreuungen vermitteln, teilte die Stadt weiter mit.

