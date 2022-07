Kellerbrand in Neubrandenburg - Polizei geht von Brandstiftung aus Stand: 26.07.2022 06:23 Uhr In Neubrandenburg hat es am Montagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Drei Menschen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Mittlerweile hätten die drei Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Ihlenfelder Vorstadt die Klinik wieder verlassen können, teilte die Polizei mit. Insgesamt mussten 16 Bewohner kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen, damit durchgelüftet werden konnte. Zur Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts bekannt.

AUDIO: Kellerbrand in Neubrandenburg - Polizei geht von Brandstiftung aus (1 Min)

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Feuerwehr hatte den Brand zügig löschen können. Was genau gebrannt hat, will die Polizei nicht sagen, da sie von vorsätzlicher Brandstiftung ausgeht. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft den Brandort gesperrt. Nur wenige Kilometer vom jetzigen Brandort, in der Neubrandenburger Oststadt, sind in den vergangenen Wochen mehrmals Brände in Kellern gelegt worden. Ein 31-jähriger Mann sitzt deshalb in Untersuchungshaft.

