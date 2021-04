Jungfernfahrt der "Crystal Endeavor" zur Hälfte ausgebucht Stand: 15.04.2021 14:45 Uhr Im Juli soll es losgehen: Die Luxusyacht "Crystal Endeavor", die in der Stralsunder Werft gebaut wird, soll auf Jungfernfahrt rund um Island gehen.

Die Jungfernfahrt der in Stralsund gebauten Expeditionsjacht "Crystal Endeavor" war einen Tag nach Freischaltung der Buchungsportale bereits zur Hälfte ausgebucht. Das teilte der Veranstalter Crystal Cruises mit. Präsident Anderson: "In der Geschichte der Reederei ist dies Rekord und ein Beweis für die hohe Nachfrage von Luxus-Kreuzfahrten." Das auf den MV-Werften gebaute Schiff soll am 17. Juli zu seiner ersten Kreuzfahrt auslaufen. Die Reise beginnt in Reykjavìk und führt in zehn Tagen rund um Island. Das günstigste Ticket kostet 14.000 Euro. Crystal Cruises gehört wie die MV-Werften zum asiatischen Genting-Konzern. Die "Crystal Endeavor" wird derzeit in Stralsund ausgerüstet und erprobt.

Auch "Global Class" weiterhin im Bau

Bis zur Ablieferung soll künftig jeden Mittwoch Punkt 12 Uhr das Signalhorn des Schiffes ertönen. Ein Zeichen der Schiffbauer an die Stralsunder, dass auf der traditionsreichen Werft gearbeitet werde, so ein Pressesprecher der MV-Werften. Neben Stralsund herrscht auch auf der Werft in Wismar wieder Betrieb. Mehrere hundert Schiffbauer arbeiten unter strengen Hygieneauflagen am ersten Schiff der "Global Class". Die MV-Werften stellen Selbsttests zur Verfügung. Nach Angaben des Managements will das Unternehmen künftig auch Impftermine beim Betriebsarzt anbieten.

Entscheidung über Sozialplan und Rettungsschirm in den nächsten Monaten

Betriebsrat, Geschäftsführung und IG Metall verhandeln weiter einen Sozialplan für rund ein Drittel der 3.000 Beschäftigten. Die MV-Werften haben sich außerdem für den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes beworben. Es geht um Kredite in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro. Eine Entscheidung über den Sozialplan und den Rettungsschirm des Bundes wird innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet. Bis dahin sollte auch klar sein, wie es nach der Ablieferung der "Crystal Endeavor" mit der Werft in Stralsund weitergeht.

