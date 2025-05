Stand: 07.05.2025 17:37 Uhr Richtfest auf Ulmencampus der Uni Rostock

Mit einem Richtfest, Schnaps und dem traditionellen Nägeleinschlagen wurde am Mittwoch das neue Gebäude der Juristischen Fakultät an der Uni Rostock gefeiert. Die Fachrichtung darf Ende 2026 in das sanierte, denkmalgeschützte Gebäude des ehemaligen Kaserneareals einziehen. Bisher hätte die Fakultät keinen eigenen festen Standort, so Fakultätsleiter Prof. Carsten Kremer. Vorgesehen sind unter anderem Büroräume für Mitarbeitende, Räume für die Verwaltung und den Fachschaftsrat sowie Seminarräume. Der Allgemeine Studierendenausschuss kritisiert, dass die Bauarbeiten mit viel Verzögerung begonnen haben. Das Ulmicum, so wird das Projekt auf dem Ulmencampus genannt, sei seit vielen Jahren immer wieder versprochen worden. Dass erst seit letztem Jahr gebaut wird, sei aufgrund des Zustandes mancher Gebäude zu spät. 10,7 Millionen Euro kostet die Sanierung des zukünftigen Fakultätsgebäudes. Insgesamt investiert das Land 171 Millionen Euro in den Umbau des Ulmencampus.

