Irrfahrt durch Deutschland: 92-jähriger Hesse landet in Rostock Stand: 03.09.2021 05:55 Uhr Ein 92-Jähriger aus Bad Hersfeld in Hessen, der mit dem Auto zur Einschulung seiner Enkelin nach Nidderau fahren wollte, ist nach einer Irrfahrt in Rostock aufgetaucht - 550 Kilometer von seinem eigentlichen Ziel entfernt.

Ein vermisster 92-Jähriger aus dem hessischen Bad Hersfeld ist nach einer stundenlangen Irrfahrt mit dem Auto in Rostock aufgetaucht. Der Mann sei wohlauf gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag in Offenbach mit. Eigentliches Ziel des 92-Jährigen sei am Dienstagvormittag Nidderau im Main-Kinzig-Kreis gewesen. "Ganz offensichtlich hatte er am Morgen ein falsches Ziel ins Navi seines Fahrzeugs eingegeben und war mehrere Stunden lang strikt den Anweisungen der Computerstimme gefolgt", berichtete die Polizei.

Erfolglose Suche in Westdeutschland

Am späten Nachmittag habe der Sohn des Mannes aus Nidderau der Polizei gemeldet, dass er seinen Vater vermisse, der anlässlich der Einschulung der Enkelin erwartet werde. Die Polizei alarmierte den Angaben zufolge zunächst die an der Strecke liegenden Autobahnpolizeien, die ergebnislos alle Rastanlagen und Parkplätze überprüft hätten. Eine Streife erfuhr bei der Wohnanschrift des Rentners, dass er am Morgen tatsächlich losgefahren sei. Auch eine Nachfrage bei den Rettungsdiensten zwischen Bad Hersfeld und Nidderau verlief negativ.

Handyortung schlägt in Rostock an

Auf richterliche Anordnung ortete die Leitstelle der Polizei schließlich das Handy des Mannes. "Zum Erstaunen der Beamten hatte sich das Mobilgerät im rund 550 Kilometer von Bad Hersfeld entfernten Rostock eingeloggt", so die Beamten. Fast zeitgleich sei der Anruf einer Wirtin einer dortigen Pension beim Sohn eingegangen, wonach sein Vater sie wegen einer Reifenpanne um Hilfe gebeten habe. Der Sohn habe erklärt, seinen Vater sicher aus Rostock abholen zu wollen.

