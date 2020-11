Innenminister Caffier tritt zurück Stand: 17.11.2020 16:26 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) tritt nach 14 Jahren im Amt zurück. Ein Waffenkauf bei einem Händler mit Verbindung in die rechte Szene war der Stolperstein.

Caffier nannte in einer persönlichen Stellungnahme am Dienstag "die unsägliche Berichterstattung" über ihn als Grund für seinen Schritt. Es verletze ihn zutiefst, dass in der Berichterstattung "irgendeine Nähe zu rechten Kreisen suggeriert" werde. "Ich kann diesen Vorwurf nur in aller Schärfe zurückweisen", so Caffier. Die Schlagzeilen hätten sich jedoch in die Köpfe der Menschen eingebrannt. Dies verletze ihn jedoch zutiefst. Er erklärte, das sei für ihn "eine extrem große Belastung".

Caffier hatte am vergangenen Freitag eingeräumt, dass er 2018 für die Jagd eine Waffe bei einem Händler gekauft hatte, dem später Verbindungen zum rechtsextremen Netzwerk "Nordkreuz" nachgesagt wurden. Caffier hatte beteuert, zum Zeitpunkt des Kaufes davon nichts gewusst zu haben.

