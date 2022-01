In Polen purzeln die Benzin- und Diesel-Preise Stand: 01.01.2022 10:22 Uhr Das Tanken in Polen wird noch billiger. Die polnische Regierung hat vorübergehend die Mehrwertsteuersätze auf Benzin und Diesel gesenkt.

Im Nachbarland Polen purzeln die Benzinpreise. Der Liter Super kostet derzeit etwa 1,26 Euro, der Preis für einen Liter Diesel liegt bei rund 1,24 Euro. Durch den deutlichen Unterschied zu den Preisen an den Tankstellen in Vorpommern könnte der Tanktourismus in Richtung Polen zunehmen. Im ersten Schritt hatte die polnische Regierung vor Weihnachten die Kraftstoffsteuer gestrichen. Mit Beginn des neuen Jahres ist auch die Mehrwertsteuer entfallen. Die Steuer-Änderungen gelten jedoch nur bis Ende Mai.

Steueränderung wegen hoher Inflation

Der Grund für den vorübergehenden Wegfall der Steuern ist die hohe Inflation, die den höchsten Wert seit rund 20 Jahren erreicht hat. Zuletzt waren auch die Preise für Benzin und Diesel in Polen stark angestiegen. Wer von Deutschland nach Polen fahren will, muss beachten, dass Polen als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft ist. Nach einem Aufenthalt in Polen müssen Reisende für die deutschen Behörden eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Dies gilt allerdings nur nach einem Aufenthalt von mehr als 24 Stunden und nicht nach einer kurzen Fahrt zum Tanken.

