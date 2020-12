IT-Probleme bei AIDA: Kreuzfahrten bis Neujahr abgesagt Stand: 26.12.2020 09:24 Uhr Aida Cruises mit Sitz in Rostock hat bis Neujahr alle Reisen rund um die Kanaren abgesagt. Grund sollen Probleme bei der IT-Technik sein.

"Wir sind derzeit von IT-technischen Einschränkungen betroffen", diese Mitteilung erscheint auf den Internetseiten der Reederei AIDA. Das Unternehmen teilt weiter mit, dass es für Kunden keine Möglichkeit gebe, per Mail oder Telefon Kontakt zur Reederei aufzunehmen. Die für den 26. Dezember geplante Anreise zur AIDAperla sei nicht möglich und die Reise müsse abgesagt werden, so das Kreuzfahrtunternehmen. Ebenso betroffen ist die AIDAmar, deren Abfahrt für den 27. Dezember geplant war. Der sichere Schiffsbetrieb sei nicht beeinträchtigt, so AIDA Cruises.

Hintergrund der IT-Probleme unbekannt

Die Gäste, die an Bord beider Schiffe sind, werden in Gran Canaria von Bord gehen. Die Passagiere deren Reisen nun ausfallen, sollen ihr Geld zurückbekommen und zusätzlich einen Gutschein erhalten. Die Reederei mit Sitz in Rostock ist coronabedingt derzeit nur mit zwei Schiffen zwischen den Kanarischen Inseln im Einsatz. Anfragen zum Hintergrund der technischen Probleme hat das Unternehmen bislang nicht beantwortet.

