Höhere Kapazitätsgrenze bei Außenveranstaltungen in MV Stand: 05.10.2021 17:40 Uhr Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag die Kapazitätsgrenze für Kultur- und Sportveranstaltungen im Außenbereich erhöht. Von Freitag an dürfen 75 Prozent der verfügbaren Plätze ausgelastet werden, das gelte auch für Fußballspiele von Hansa Rostock.

Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin sagte, wurde die gelockerte Zuschauerregelung einvernehmlich beschlossen. Sie trete zusammen mit der ebenfalls beschlossenen Verlängerung der Corona-Landesverordnung am Freitag in Kraft (8. Oktober) und gelte auch für Fußball-Zweitligaspiele von Hansa Rostock. Damit könnten die Mecklenburger das nächste Heimspiel am 17. Oktober gegen den SV Sandhausen theoretisch vor mehr als 21.000 Fans im Stadion bestreiten.

Regelung gilt für alle Sportvereine in MV

Das wären mehr als 7.000 zusätzliche Zuschauer, als die bisherige Regelung erlaubt. Die 75-Prozent-Regelung gilt für alle Sportvereine mit Publikum im Nordosten. Bisher waren bei Hansa nur 14.500 Zuschauer erlaubt. Andere Veranstaltungen unter freiem Himmel - wie zum Beispiel Jahrmärkte und Weihnachtsmärkte - sind den Angaben zufolge zum aktuellen Zeitpunkt auch möglich. Es seien aber weiterhin Hygienekonzepte beim Gesundheitsamt vorzulegen und Menschenansammlungen zu vermeiden. Glawe zeigte sich zuversichtlich, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden können.

Weitere Informationen Ab November: Kein Lohnersatz für Ungeimpfte in Quarantäne Für Beamte gibt es weiterhin Lohnersatz. Die Corona-Landesverordnung wurde verlängert. Veranstalter können künftig das 2G-Optionsmodell nutzen. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.10.2021 | 17:00 Uhr