Hanse Sail: Vorbereitungen zur Jubiläumsveranstaltung laufen Stand: 11.01.2021 14:26 Uhr Wird es 2021 eine Hanse Sail geben? Diese Frage stellen sich die Crews der Traditionsschiffe, Schausteller, Gastronomen und natürlich viele Fans des maritimen Großereignisses in Warnemünde und Rostock.

Eine Garantie können die Veranstalter natürlich nicht geben. Aber die Vorbereitungen für die Jubiläumssail zum "nachgeholten" 30. Geburtstag laufen. 65 Traditionsschiffe stehen bereits im Melderegister für die Hanse Sail im August. Nicht weniger als sonst auch, sagt der Geschäftsführer der Rostocker Tourismusgesellschaft, Matthias Fromm. Ein positives Signal nach der Absage im vergangenen Jahr. Mit dabei, so die Hoffnung, auch die russischen Großsegler. Auch das Flaggschiff der Deutschen Marine, die Gorch Fock, könnte frisch saniert als Jubiläumsgast in Warnemünde festmachen, so Fromm.

Besucherströme an Land sollen gelenkt werden

Beim Landprogramm allerdings muss coronabedingt versucht werden, aus der Not eine Tugend zu machen: Publikum ja, aber keine Massenaufläufe. Die Besucherströme sollen stärker gelenkt und getrennt werden als in anderen Jahren. Von zehn Erlebnisinseln ist die Rede, evtl. durch Zäune voneinander getrennt. Auch das Bühnenprogramm wird es wohl so nicht geben können. Rund eine Million Euro sollen trotz knapper Stadtkasse in die Hanse Sail 2021 fließen.

