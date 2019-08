Stand: 08.08.2019 11:00 Uhr

Stars und Schiffe auf der Hanse Sail in Rostock

In Rostock beginnt heute am späten Nachmittag die 29. Hanse Sail. Eröffnet wird das Segel-Event im Rostocker Stadthafen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem portugiesischen Präsidenten Rebelo de Sousa. Bis zum Sonntag werden wieder 170 Schiffe, darunter viele historische Segler, und rund eine Million Besucher erwartet. Höhepunkt des Festes wird wie immer die Geschwaderausfahrt der Schiffe am Sonnabend sein. Rund um den Hafen umrahmen thematische Märkte und zahlreiche Bühnen mit vielfältigem Unterhaltungsprogramm das maritime Event.

170 Schiffe aus 14 Nationen in Rostock

Die Besucher des größten Volksfestes im Nordosten erwarten neben der traditionellen Schiffsparade auch zahlreiche Möglichkeiten bei "Open Ship" an Bord zu kommen oder bei einem Törn auf etwa 140 Schiffen mitzusegeln - buchbar über die Mitsegelzentrale. Laut Hanse-Sail-Verein stehen dafür 30 Tausend Plätze bereit. Neben Traditionsseglern, Dampf- und Museumsschiffen finden sich dort auch Kreuzliner und Fähren. Gleich sechs Segelschulschiffe laufen die Sail an. Neben der "Mir" und der "Kruzenshtern" aus Russland, Ausbildungsschiffen der Marinen von Mexiko und den Niederlanden sind zum ersten Mal Segelschulschiffe der italienischen und der kolumbianischen Marine dabei.

Unterhaltung und Live-Musik an Land

Rund um den Hafen bieten thematische Märkte und zahlreichen Bühnen ein vielfältiges Unterhaltungsangebot. Auch NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin sowie NDR 2 und N-JOY sind wieder dabei und präsentieren auf der Bühne im Stadthafen ein buntes Programm - unter anderem mit der Ostrock-Legende City und der Band Brenner.

Besser mit Bus und Bahn anreisen

In der gesamten Zeit der Hanse Sail darf auf der L22 am Stadthafen nur mit Tempo 30 gefahren werden. Am Freitag und Sonnabend ist die L22 abends zudem zwischen Grubenstraße und Kanonsberg voll gesperrt. Wer nicht unbedingt mit dem Auto anreisen muss, wird daher gebeten öffentliche Verkehrsmittel oder die Park und Ride Möglichkeiten an allen Stadtzufahrten zu nutzen. Von dort bringen Shuttlebusse die Gäste in den Stadthafen, nach Marienehe und nach Warnemünde. Die RSAG und DB Regio setzen hierfür zusätzliche Bahnen und Busse ein. Aus Berlin, Güstrow und Graal-Müritz verkehren am Sonnabend (10. August) Sonderzüge nach Rostock. In den Stoßzeiten wird zudem die Taktung aller Bahnen und Busse erhöht. Die Stadtautobahn nach Warnemünde ist aus diesem Grund in der ganzen Zeit halbseitig für eine Busspur gesperrt.

