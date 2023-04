Haftstrafe wegen gewerbsmäßigen Betrugs mit Corona-Schnelltests Stand: 25.04.2023 14:55 Uhr Ein 25-Jähriger aus Torgelow ist vor dem Amtsgericht Pasewalk zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er in großem Stil beim Verkauf von Corona-Tests betrogen hatte.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, Firmen zugesagte und bereits angezahlte Corona-Schnelltests nicht geliefert zu haben. Rund 100.000 Euro soll der Mann aus Torgelow Ende 2021 für nicht gelieferte Corona-Schnelltests bereits erhalten haben. Das Gericht verurteilte ihn nun wegen gewerbsmäßigen Betruges zu der mehrjährigen Haftstrafe.

Vorbestrafter Beschuldigter zunächst untergetaucht

Nachdem die betroffenen Firmen Anzeige erstattet hatten, war der einschlägig vorbestrafte Mann zunächst nicht auffindbar. Er wurde per Haftbefehl gesucht und im Herbst 2022 in Neustrelitz gefasst. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Bei Durchsuchungen in Neustrelitz und Torgelow waren mit speziellen Spürhunden noch etwa 8.000 Euro gefunden worden, die aus den Betrügereien stammen sollen.

