Grünes Spitzenteam gewählt: Anne Shepley und Harald Terpe Stand: 31.10.2020 12:34 Uhr Auf einem verkürzten Landesparteitag in Güstrow haben die Grünen ihre Kandidaten für die Landesliste bestimmt. Die ersten beiden Plätze gingen an Anne Shepley und Harald Terpe.

Das Spitzenteam der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern für die Landtagswahl steht. Bei einem Landesparteitag in Güstrow hat die Partei ihre Spitzenkandidaten bestimmt. Auf Platz 1 der Landesliste hat es Anne Shepley aus dem Kreisverband Nordwestmecklenburg geschafft. Sie konnte sich direkt mit einer absoluten Mehrheit gegen die ehemaligen Landesvorsitzenden Claudia Schulz und Ulrike Berger durchsetzen.

Shepley ist 41 Jahre alt, Personalberaterin und hat bisher eher wenig politische Erfahrung. Seit einem Jahr ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreistag Nordwestmecklenburg. Inhaltlich einsetzen will sich Shepley vor allem für Verbesserungen im Kita-System und für faire Löhne.Listenplatz 2, der Platz für den männlichen Spitzenkandidaten ging an den Arzt Harald Terpe. Auch er wurde mit absoluter Mehrheit gewählt. Terpe saß schon 12 Jahre für die Grünen im Bundestag, direkt nach der Wende hat er die Bündnis-90-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft geleitet. Aus dieser Richtung kommend sind ihm vor allem Bürgerrechte wichtig.

Grüne gehen zuversichtlich in den Wahlkampf

Insgesamt hatten sich 27 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Für jeden Listenplatz gab es mehrere Interessenten. Die Grünen sind aktuell nicht im Landtag vertreten. Sie blicken aber dank guter Umfragewerte, einer stärkeren Verankerung in den Kommunen und einem kräftigen Mitgliederplus optimistisch auf die Landtagswahl.

Verkürzte Sitzung unter strengeren Vorkehrungen

Trotz zunehmender Corona-Infektionen hatten sich die Grünen entschieden, den Parteitag durchzuführen. Allerdings wurde die ursprünglich zweitägige Sitzung auf einen Tag verkürzt. Zudem gelten verschärfte Vorsichtsmaßnahmen: Unter anderem gab es feste Plätze, an denen durchgängig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden musste, und elektronische Abstimmungsgeräte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 31.10.2020 | 12:00 Uhr