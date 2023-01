Groß Raden: Agrarhalle niedergebrannt - Brandstiftung vermutet Stand: 03.01.2023 13:33 Uhr In Groß Raden bei Sternberg ist die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes niedergebrannt. Neben landwirtschaftlicher Technik war dort auch Stroh gelagert. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Der Brand war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen. Seit zwei Uhr war die Feuerwehr im Einsatz, am Vormittag mit knapp 80 Männern und Frauen. Inzwischen ist das Feuer laut Feuerwehr-Leitstelle unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte konnten jedoch die rund 800 Quadratmeter große Halle nicht mehr retten. Brennende Strohballen wurden einzeln mit einem Radlader aus dem Unterstand geholt und auf einem benachbarten Feld gelöscht.



Wasserversorgung zunächst schwierig

Da in der Nähe des Feuers kein Hydrant vorhanden war, legten die Wehren eine etwa 800 Meter lange Versorgungsleitung aus Schläuchen zum Sternberger See. Den Schaden an Halle, Stroh und Gerätschaften schätzt die Polizei auf mehr als 150.000 Euro. Sie vermutet vorsätzliche Brandstiftung. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in dem Bereich der Halle ausgebrochen, in dem Stroh gelagert wurde.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.01.2023 | 12:00 Uhr