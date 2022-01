Greifswald: Verlorene Dienstwaffe gefunden Stand: 12.01.2022 13:50 Uhr Eine seit Juni in Greifswald als verloren gemeldete Dienstwaffe der Polizei ist gefunden worden. Der betroffene Polizist ist weiterhin nicht im Dienst.

Eine Dienstwaffe der Polizei in Greifswald ist in einem Gebäude wiedergefunden worden. Das teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Bislang gebe es keine Erkenntnisse, dass die Waffe für eine Straftat oder missbräuchlich genutzt wurde.

Beamter nicht im Dienst

Die Dienstwaffe wurde im Juni von einem Beamten des Polizeihauptreviers als verloren gemeldet. Der Beamte ist seit dem Verschwinden der Waffe nicht im Dienst.

