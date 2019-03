Stand: 13.03.2019 05:09 Uhr

Getöteter Rentner in Wittenburg: Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat Anklage gegen einen 24-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan erhoben. Er soll Mitte November vergangenen Jahres einen 85-jährigen Mann in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor.

Tat löste große Betroffenheit aus

Der Mann habe die Wehrlosigkeit des Rentners ausgenutzt, als er ihn im Schlaf getötet habe, so die Anklage. Die Tat hatte in der 6.000-Einwohner-Stadt große Betroffenheit ausgelöst. Nach den bisherigen Ermittlungen sei der Angeklagte in der Nacht in das Schlafzimmer des Opfers gegangen und habe den Rentner mit einem Messer ermordet.

Motiv weiter unklar

Das Motiv sei noch unklar, da der Verdächtige bislang zur Tat schweige. Der Angeklagte wohnte eigentlich im sächsischen Zwickau und sollte kurzzeitig im Haushalt des pflegebedürftigen Rentners aushelfen. Ein weiterer Betreuer, der ebenfalls im Haus wohnte, soll die Tat über ein Babyfon mit Kamerafunktion beobachtet haben. Dem Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe.

