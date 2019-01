Stand: 01.01.2019 09:56 Uhr

Geschwister kostenlos: MV senkt Kita-Beiträge

Mit Jahresbeginn ist in Mecklenburg-Vorpommern die Geschwisterkinder-Regelung in der Kindertagesförderung in Kraft getreten. Eltern müssen jetzt nur noch für das älteste Kind in einer Kita, der Tagespflege oder im Hort zahlen: Geschwisterkinder bleiben beitragsfrei.

Regelung für rund 21.000 Kinder

Die Regelung gilt laut Sozialministerium für knapp 21.000 Kinder landesweit. Finanziert wird sie mit rund 30 Millionen Euro aus Landesmitteln. Eltern müssen die Entlastung nicht extra beantragen - den Anspruch prüfen die Jugendämter der Landkreise sowie der Städte Rostock und Schwerin. Einige Kommunen haben angekündigt, dass die Verwaltungsarbeit dafür bis in den Januar hinein dauern wird. Mehrere Kita-Träger wollen deshalb die normalen Elternbeiträge zu Jahresbeginn noch einmal einziehen und zu viel gezahltes Geld später zurückerstatten.

Beratungs-Hotline geschaltet

Das Sozialministerium startet am Mittwoch unter der Rufnummer 0385 588 99 99 eine Telefon-Hotline. Dort können sich Eltern und Pflegeeltern montags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr und freitags von 11 bis 17 Uhr beraten lassen, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) ankündigte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.01.2019 | 08:00 Uhr