Geringerer Steuerausfall - dennoch fehlen Millionen Stand: 12.11.2020 18:30 Uhr Mecklenburg-Vorpommern darf im laufenden Jahr mit höheren Steuereinnahmen rechnen als noch im September erwartet.

Den Steuerschätzern zufolge fällt das Minus nicht ganz so groß aus wie befürchtet: Es verringere sich um rund 250 Millionen Euro. Dennoch fehlten weiterhin 540 Millionen Euro im Vergleich zum ursprünglich vorgesehenen Haushaltsplan, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Für das kommende Jahr wurde die Schätzung demnach um 30 Millionen angehoben. Dann fehlen aber noch rund 720 Millionen Euro. Für beide Jahre seien das rund 1,2 Milliarden Euro weniger an Einnahmen als gedacht. Das entspricht rund sieben Prozent der für den Zeitraum geplanten Ausgaben.

Meyer: Pandemie reißt ein Loch

Dass das Minus kleiner ausfalle als vorhergesagt zeige, dass die Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft greifen, so Finanzminister Meyer. Die Corona-Pandemie reiße bis 2024 dennoch ein Loch von rund 2,7 Milliarden Euro in die Etatplanung. Das Land habe mit einem beispiellosen Einnahmeeinbruch zu kämpfen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.11.2020 | 18:00 Uhr