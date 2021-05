Gefahr für Rettungskräfte: Akku-Fachgeschäft in Rostock brennt aus Stand: 28.05.2021 06:54 Uhr Ein Brand in einem Fachgeschäft für Batterien und Akkus in Rostock hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bis in die späte Nacht dauerten die Löscharbeiten. Das Areal um den Laden ist noch immer abgesperrt. Drei Menschen wurden durch den Rauch verletzt.

Kurz vor 16 Uhr stiegen dicke schwarze Rauchschwaden über den Himmel in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock auf: ein Feuer in einem Akku-Laden im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Doberaner Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Mitarbeiter versucht, einen Akku zu reparieren, dabei kam es zu einer Entzündung. Obwohl der Mitarbeiter noch versucht hatte, selbst zu löschen, griffen die Flammen auf andere Gegenstände über, das Feuer breitete sich unaufhaltsam aus.

Brandgefährliche Ware - Feuerwehr vorsichtig

Die Feuerwehrleute mussten besonders vorsichtig sein: Immer wieder knallte es laut, weil Akkus explodierten. Am frühen Abend meldete die Feuerwehr: Brand unter Kontrolle. Zu diesem Zeitpunkt war zumindest sicher, dass die Flammen sich nicht weiter ausbreiten würden und auch Nachbargebäude nicht mehr in Gefahr waren. Bis in den Morgen allerdings mussten die Rettungskräfte weiter arbeiten - unter anderem, weil Teile des Hausdaches drohten herabzufallen.

Akkus explodierten - Menschen in Sicherheit gebracht

Kurz nach Ausbruch des Feuers hatten die Rettungskräfte die Anwohner in Sicherheit gebracht - Sanitäter wurden gerufen, sie untersuchten die Geretteten. Die Feuerwehr hatte alle Anwohner gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben des Einsatzleiters wurde drei Menschen leicht verletzt - durch den Rauch. Die Bewohner des betroffenen Hauses aber konnten bis in den Morgen nicht zu ihrem Hab und Gut zurückkehren - vor allem die Wohnungen im ersten Stock waren durch die Flammen schwer beschädigt worden. Straßenbahnen und Busse fahren nach wie vor nur eingeschränkt.

