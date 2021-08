Fusion-Festival in Lärz: Erstes Partywochenende so gut wie genehmigt Stand: 16.08.2021 13:56 Uhr Unter dem Namen "Planet C" soll das Fusion-Festival in Lärz an der Müritz aufgeteilt auf drei Wochenenden mit jeweils 15.000 Besuchern stattfinden. Die Genehmigung für das erste Wochenende steht kurz bevor. Über die beiden anderen Wochenenden wird gesondert entschieden.

Auf dem Fusiongelände in Lärz bei Röbel darf am kommenden Wochenende getanzt werden. Die Behörden sind derzeit dabei, die entsprechenden Genehmigungen vorzubereiten. Der Verein Kulturkosmos, der jedes Jahr das Fusion-Festival mit rund 70.000 Besuchern organisiert, will an den letzten beiden Augustwochenenden sowie Mitte September an drei Partywochenenden auf dem Gelände des ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes durchführen.

Genehmigung für erstes "Planet C"-Wochenende eine "Formalie"

Jetzt gibt es erst einmal die Genehmigung für die Veranstaltung vom 20. bis zum 22. August, wie es von der zuständigen Ordnungsamtsleiterin in Röbel hieß. Sie warte nur noch auf das Genehmigungsschreiben des Gesundheitsamtes. Das sei jedoch eine Formalie, hieß es. 15.000 Besucher dürfen das Festival besuchen.

Weitere Genehmigungen abhängig von Inzidenzwerten

Wie es vom Veranstalter heißt, werden alle, die auf das Gelände wollen, mittels PCR-Test getestet. Dafür habe sich der Verein ein Hochleistungslabor angeschafft. Nur negativ getestete Menschen dürfen das Areal betreten. Eine weitere Auflage besagt, dass an den Ständen Masken getragen werden müssen. Ob die anderen zwei geplanten Party-Wochenenden stattfinden dürfen, ist noch nicht klar. Das werde von Fall zu Fall je nach Inzidenz entschieden, hieß es. Derzeit hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 5,8 (Stand: Montag) den mit Abstand niedrigsten Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Stiko will Impfungen für Jugendliche empfehlen Die Regierungschefs Manuela Schwesig und Daniel Günther begrüßten die Entscheidung. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.08.2021 | 14:00 Uhr